Juso und Grüne Jugend gemeinsam gegen den Krieg

„Mit großer Bestürzung haben wir den völkerrechtswidrigen Angriff der russischen Regierung auf die Ukraine beobachtet", so die Grüne Jugend Bodensee-Oberschwaben und die Jusos Ravensburg in einem gemeinsamen Statement. Beide Kreisverbände haben gemeinsam zur Teilnahme an den Friedensdemonstrationen im Kreis Ravensburg in den Sozialen Medien aufgerufen und geben ein gemeinsames Statement zum Ukraine-Krieg ab.

Mit Entsetzen beobachten die Jugendorganisationen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen den Überfall Putins auf die Ukraine, wie es weiter in der Mitteilung heißt. Die Ukraine ist ein unabhängiges und demokratisches Land Mitten in Europa, der Aggressor Putin setzte das Leben vieler Menschen aufs Spiel und spreche der Ukraine ihre Souveränität ab. Unzählige Menschen aus der Ukraine seien bereits auf der Flucht und haben ihr Hab und Gut zurückgelassen. Die Grüne Jugend und die Jusos aus dem Kreis Ravensburg setzen sich für eine unbürokratische Aufnahme aller Geflüchteten ein. Auch der Kreis Ravensburg müsse hier einen Beitrag dazu leisten. „Darüber hinaus brauchen wir Unterstützungsangebote für junge Geflüchtete vor Ort", so die beiden Jugendorganisationen. Jusos und Grüne Jugend zeigen sich in ihrem Statement auch solidarisch mit den Menschen in Russland, die sich gegen Putins Angriffskrieg stellen und in Russland auf die Straße gehen.