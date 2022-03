Junioren des EV Ravensburg verspielen eine bessere Platzierung

Mit drei Niederlagen an einem Wochenende haben die U20-Junioren des EV Ravensburg die Chance auf eine Platzierung in der vorderen Tabellenhälfte der Deutschen Nachwuchs-Liga Division III so gut wie verspielt. Die Mannschaft liegt nun sogar auf Platz sieben, der eigentlich den Abstieg bedeutet hätte. Doch der Deutsche Eishockey Bund hat den Abstieg für diese Saison aufgrund der Corona-Krise wieder ausgesetzt. Drei Spiele an drei Tagen waren für den EVR wohl zu viel. Gegen Peiting verlor die U20 zu Hause mit 2:5. In Mannheim gab es zwei weitere Niederlagen.

EV Ravensburg – EC Peiting 2:5 (2:1, 0:2, 0:2). – Das Wochenende hatte aus Sicht der Ravensburger noch wunschgemäß begonnen. Gegen Peiting schoss David Matis in der 15. Minute das 1:0. Tim Reiner baute die Führung des EVR nur zwei Minuten später auf 2:0 aus. Nachdem Peiting in der 18. Minute der Anschluss gelungen war, begann der zweite Abschnitt für den EVR denkbar schlecht. Innerhalb von nur 50 Sekunden lag Peiting vorne. Beim Ausgleich wäre es dem EVR-Verteidiger laut Mitteilung fast noch gelungen, die Scheibe von der Linie zu kratzen. Beim 2:3 ließen die Ravensburger die Gäste zu ungestört vor dem eigenen Torraum gewähren. Mit dem 4:2 in der 47. Minute und dem 5:2 in der 58. Minute fuhr der Tabellenvorletzte mit einem klaren Sieg nach Hause. Strafen: Ravensburg 10 Minuten, Peiting 6 Minuten.

Mannheimer ERC – EV Ravensburg 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). – Mannheim ging in der 14. Minute in Führung. Robin Prätz glich in der 29. Minute aus. Doch nur knapp eine Minute später lag der MERC wieder vorne und erhöhte in der 36. Minute auf 3:1. Dem 4:1 in der 44. Minute ließ Tim Reiner zwar direkt das 2:4 folgen. Mehr war für die EVR-Junioren aber nicht drin. Strafen: Mannheim 12 Minuten, Ravensburg 4 Minuten.

Mannheimer ERC – EV Ravensburg 5:4 (2:2, 1:1, 2:1). – Im zweiten Spiel schoss David Matis den EVR in der vierten und siebten Minute mit 2:0 in Führung. Noch vor der Pause glich Mannheim aber aus und ging in der 37. Minute mit 3:2 in Führung. Balint Markovics gelang in Unterzahl in der Schlussminute des Mitteldrittels der Ausgleich. Zu Beginn des Schlussdrittels leitete der MERC mit zwei Treffern die Entscheidung ein. Tim Reiner gelang in der 49. Minute das 4:5. Ein Punkt wäre für Ravensburg drin gewesen, doch auch mit sechs Feldspielern gelang der Ausgleich nicht. Strafen: Mannheim 20 Minuten, Ravensburg 22 Minuten.