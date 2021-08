Junioren des EV Ravensburg starten überzeugend gegen Füssen

Nach fast zehn Monaten ohne Eishockeyspiel haben die U20-Junioren des EV Ravensburg in zwei Testbegegnungen gegen den EV Füssen einen guten Eindruck hinterlassen. Die erste Partie gegen die in der Deutschen Nachwuchsliga eine Division höher spielenden Allgäuer gewann der EVR mit 3:2, das zweite Spiel ging mit 2:3 nach Verlängerung verloren.

Im ersten Spiel blieb es nach dem frühen 1:0 durch Lorenz Lagoda lange bei der knappen Ravensburger Führung. Die mit vier kompletten Reihen angereisten Füssener boten einen kompakten Auftritt, die Ravensburger waren unter den Augen des Towerstars-Trainers Peter Russell mit schnellen Gegenstößen gefährlich. Die mitunter rustikale Gangart der Gäste mündete in der 17. Minute in einer ersten großen strafe. In den fünf Minuten Überzahl zeigte sich allerdings, dass die U20 des EVR bei Weitem noch nicht eingespielt ist.

Besser machte es Ravensburg bei der zweiten Füssener Fünf-Minuten-Strafe ab der 30. Minute. Zudem saß ein weiterer Allgäuer auf der Strafbank saß. Die doppelte Überzahl nutzte Julius Zeigler zum 2:0, in einfacher Überzahl legte Andreas Wiesler eine Minute später das 3:0 nach. Durchaus verdient war jedoch Füssens 1:3 in der 34. Minute. Die Frage war dann: Schafft es der EVR, den Vorsprung über die Zeit zu bringen? Füssen drückte, Ravensburg ließ mit konzentrierter Defensivarbeit wenig zu. Erst in der 59. Minute gelang den Gästen das 2:3 – ein weiterer Schuss landete er nach der Sirene im EVR-Tor.

In Füssen führte Ravensburg bis kurz vor Schluss wieder mit 2:1, musste dieses Mal aber noch den Ausgleich hinnehmen. In der Verlängerung liefen die Oberschwaben mehrfach alleine auf das Füssener Tor zu. Stattdessen trafen die Allgäuer. EVR-Trainer Jan Benda konnte dennoch bilanzieren, dass seine Mannschaft ordentlich in Form ist. Zu bemängeln gab es allerdings in beiden Partien den Konzentrationsabfall gegen Spielende.