Junioren des EV Ravensburg holen nur einen Punkt in zwei Spielen

Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen gegen den HC Landsberg müssen sich die Eishockey-Junioren des EV Ravensburg nach dem Auftaktwochenende in der Deutschen Nachwuchsliga Division III begnügen. In der ersten Begegnung bei den Riverkings lieferten sich beide Teams laut Mitteilung ein Spiel auf Augenhöhe, das die Landsberger mit 3:2 nach Penaltyschießen gewannen. Das zweite Spiel in der CHG-Arena verlor der EVR mit 1:5.

Zweimal musste der EVR am Freitagabend in Landsberg einen Rückstand egalisieren. Die Führung der Gastgeber aus der 15. Minute glich Maxim Kessler in der 33. Minute aus. Die neuerliche Führung der Riverkings aus der 35. Minute beantwortete Tim Reiner in der 50. Minute mit dem 2:2. Elf Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit schwächte sich Ravensburg selbst – Kessler bekam nach einem Check gegen das Knie eine große Strafe. Die Verlängerung überstanden die Oberschwaben allerdings trotz Unterzahl. Im Penaltyschießen musste der stark haltenden EVR-Goalie Nikita Manuilov aber den entscheidenden dritten Treffer der Landsberger hinnehmen.

Auch in der zweiten Begegnung in Ravensburg saßen die Spieler von EVR-Trainer Jan Benda deutlich häufiger auf der Strafbank als die Landsberger. Zwar kassierte der EVR vier der fünf Gegentore bei voller Besetzung auf dem Eis. Doch bestätigte sich laut Mitteilung „einmal mehr die Binsenweisheit, dass man auf der Strafbank keine Tore schießt“.

Dabei hatte das Spiel aus Sicht der Ravensburger stark begonnen. Bereits nach 25 Sekunden schoss Diego Schniepp den EVR in Führung. Mit drei Strafzeiten kurz hintereinander nahm sich der EVR jedoch die Chance, die schnelle Führung womöglich ausbauen zu können. So kam Landsberg immer besser auf und in der zwölften sowie 18. Minute zu zwei Toren. In der 32. Minute erhöhten die Gäste auf 3:1. Wieder kassierte Ravensburg drei Strafzeiten in kurzer Folge und hatte zwischenzeitlich sogar eine doppelte Unterzahl zu überstehen. Als der EVR wieder vollzählig war, fiel das 1:4 in der 39. Minute. In der 44. Minute nutzte Landsberg ein Powerplay und machte mit dem 5:1 alles klar.