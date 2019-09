Jungspund gewinnt den Frauenlauf in Vogt

519 Läuferinnen sind beim 19. Laufsport-Linder-Frauenlauf in Vogt in den Disziplinen Laufen, Walken und Nordic Walken gestartet. Den Lauf gewann die 16-jährige Bodneggerin Anne Schwarz vom TSV Niederelsungen in 27:12 Minuten vor Stephanie Wunderle von der SG Niederwangen (27:30). Dritte wurde Wunderles Vereinskameradin Sabrina Beck (30:00). Schnellste beim Walken war Lena Hansen von der Geburtshilfe Tettnang, den Babyrunners. Den Wettbewerb im Nordic Walken gewann Manuela Ruess vom SV Oberessendorf.

„Der Vogter Frauenlauf vermittelt Spaß an der Bewegung, das gefällt mir am besten“, sagte der Vogter Bürgermeister Peter Smigoc, der den Startschuss gab. „Wir brauchen kein aktives Marketing betreiben, brauchen keine Plakate aufhängen“, sagte Achim Linder. „Jede, die mal hier war, kommt gerne wieder.“ Bevor es hinaus auf die sieben Kilometer lange Strecke ging, sorgte Saskia Obermüller dafür, dass jeder Muskel der Athletinnen aufgewärmt und gedehnt wurde. Auch der Nesselwanger Wolfgang Erhart vom Hauptsponsor 361° war voll des Lobes. „Der Lauf war wieder etwas ganz Besonderes“, sagte Erhart. „Man vergisst immer, dass die Frauen im Laufsport in Deutschland eigentlich führend sind.“

Es war wieder ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld am Start. Etwa die Handballerinnen des TV Weingarten, die Tettnanger Babyrunners, die Rathaus-Runners aus Meckenbeuren, die Berger Mädels oder die Löwinnen vom Gymnasium Weingarten, die mit 29 Teilnehmerinnen die größte Gruppe stellten und sich damit einen Pizzaabend sicherten.

Dass in Anne Schwarz eine junge Läuferin gewann, die in der oberschwäbischen Läuferszene noch gar nicht in Erscheinung trat, überraschte. Sie kam, sah und siegte, so könnte man den Lauf von Schwarz beschreiben. Vor drei Wochen zog sie mit ihren Eltern, ihren zwei Schwestern und ihren Pferden vom nordhessischen Landkreis Kassel nach Bodnegg und schrieb sich kurz vor Teilnahmeschluss auf Drängen von Stephanie Wunderle noch in die Liste ein. „Ich habe quasi meine härteste Konkurrentin zum Mitmachen animiert“, meinte Wunderle lachend. Fünf Kilometer lang führte die SGN-Läuferin das Feld an, musste dann aber Schwarz vorbeiziehen lassen. „Ich habe lange meinen Rhythmus gesucht, dann habe ich mir gesagt: Versuch sie zu überholen“, meinte Schwarz. Wunderle wusste, dass Schwarz eine starke Läuferin ist und nahm es sportlich: „Ich bin eine Läuferin, die immer schnell angeht und eher hinten raus Probleme hat.“ Die Spezialdisziplin von Anne Schwarz ist der Vierkampf (3000 Meter Crosslauf, 50 Meter Freistilschwimmen, Dressur- und Springreiten). Im März nahm Schwarz noch erfolgreich an der Hessischen Meisterschaft im Vierkampf in Biebertal teil.

2020 feiert der Vogter Frauenlauf mit der 20. Auflage am 20. September dann ein kleines Jubiläum.