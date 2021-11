Junges Team präsentiert sich stark in Nürtingen

In der offenen Baden-Württembergliga haben die Judoka des TSB Ravensburg den dritten Platz erreicht. Sieger wurde der JV Nürtingen, der sich im Finale gegen den TV Heitersheim mit 3:2 durchsetzte.

Es ist lange her, als die TSB-Judoka letztmals auf der Matte standen. Es war im Februar 2020. Zwei Siege bedeuteten 4:0 Punkte und die Tabellenführung in der Baden-Württembergliga – dann stoppte die Corona-Pandemie nicht nur die Ravensburger. Da die Vereine im württembergischen und im badischen Judoverband unterschiedlich durch die Pandemie gekommen sind, richteten die Verbände in diesem Jahr eine offene Liga aus.

Heimkulisse trägt JV Nürtingen zum Sieg

Zehn Judovereine kämpften unter Corona-Bedingungen in Nürtingen zunächst in zwei Fünfergruppen gegeneinander. Der TSB Ravensburg trat mit einem sehr jungen Team an, zeigte aber dennoch, warum er immer noch der aktuelle baden-württembergische Mannschaftsmeister ist. Nach der 1:4-Auftaktniederlage gegen den mit Bundesligaathleten angetretenen TV Heitersheim, besiegten die Oberschwaben hintereinander die SpVgg Feuerbach, die Bundesligareserve des VfL Sindelfingen und die TSG Balingen jeweils souverän mit 4:1. Damit qualifizierte sich Ravensburg als Gruppenzweiter für das Halbfinale – dort wartete der JV Nürtingen, Erster der anderen Gruppe. Und der Gastgeber setzte sich knapp durch. Getragen von einer lauten Heimkulisse warf der Nürtinger Jason Wolfer den TSBler Julus Kalfier (bis 73 Kilogramm) im entscheidenden Duell mit einem Innenschenkelwurf auf den Rücken und sicherte seinem Team den Einzug ins Finale.