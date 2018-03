Junger Mann schlägt zu

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 18-Jährigen, der am späten Mittwochabend in der Innenstadt aufgefallen ist. Der junge Mann hatte laut Pressebericht der Polizei zunächst gegen 20.50 Uhr einen 24-Jährigen in einem Einkaufsmarkt in der Grüner-Turm-Straße belästigt und diesem nach weiteren Provokationen beim Verlassen des Gebäudes unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Marienplatz.

Als der Geschädigte, der leicht verletzt wurde, bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei den 18-Jährigen beim Vorbeigehen wiedererkannte, konnte er von den Beamten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des mutmaßlichen Täters stießen die Polizisten auf zwei Wodkaflaschen, deren Herkunft noch nicht geklärt ist, so der Polizeibericht weiter.