Junger Mann mit Drogen erwischt

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein 21-Jähriger zu verantworten, der in der Nacht zum Donnerstag gegen 2 Uhr auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Schubertstraße in Ravensburg von Polizisten überprüft wurde. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen, der zuvor von einem Zeugen beobachtet worden war, stießen die Polizisten nach eigenen Angaben auf eine geringe Menge Amphetamin und Cannabis. Zur Klärung seiner Identität wurde der junge Mann, der keine Papiere mitführte, zur Dienststelle mitgenommen.