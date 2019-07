Ein 18-jähriger Radfahrer, der in Schlangenlinien auf der Ravensburger Brühlstraße fuhr, ist am Samstagabend gegen 23.15 Uhr durch eine Streife des Polizeireviers Ravensburg überprüft worden. Dabei kam laut Polizei heraus, dass der Fahrradfahrer deutlich alkoholisiert war. Ihm wurde in einer Klinik eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.