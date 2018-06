Junge Talente präsentieren Jury ihr Können

Seit der Premiere im Jahr 1964 ist „Jugend musiziert“ zum bedeutendsten Förderprojekt für den musikalischen Nachwuchs in Deutschland geworden. Seitdem haben fast eine halbe Million Kinder und Jugendliche an diesem Wettbewerb teilgenommen. Unzählige Male debütierten hier junge Musiker, von denen einige heute international bekannte Stars sind. Jetzt haben alle Talente eine neue Chance: Am Samstag, 19. Januar, findet auch in Ravensburg einer von rund 150 Regionalentscheiden statt.

Die Wettbewerbsorganisation im Kreis hat die Musikschule Ravensburg übernommen. Den Regionalausschuss bilden Michael Gresens von der Kreissparkasse Ravensburg (Beisitzer), Musikschuldirektor Harald Hepner als Vertreter des Verbandes deutscher Musikschulen (Regionalvorsitzender), Günter Kamp (Jeunesse musicale, Organisator), Eva-Maria Spindler vom (Verband der Schulmusiker) als Beisitzerin und Leila Trenkmann vom Deutschen Tonkünstler-Verband, ebenfalls als Beisitzerin.

In der Solowertung werden am 19. Januar Streichinstrumente, Akkordeon, Perkussion und Gesang (Pop) bewertet. In der Ensemblewertung gibt es die Kategorien Duo: Klavier und ein Blasinstrument, Klavier-Kammermusik, Vokal-Ensemble, Zupf-Ensemble und Harfen-Ensemble. Wertungsorte sind die Realschule Ravensburg, die Hauptgeschäftsstelle der Kreissparkasse und das Pianohaus Boger.

Am Anfang von „Jugend musiziert“ stand die Idee, durch einen dreistufig angelegten Wettbewerb gezielt für Nachwuchsmusiker in den großen Kulturorchestern zu sorgen. Heute steht neben dem Fördergedanken die künstlerische Standortbestimmung im Vordergrund: „Jugend musiziert“ soll motivieren, Herausforderung und Orientierung sein und Erfolgserlebnisse vermitteln. Auch die Erfahrung beim gemeinsamen Musizieren, die Präsentation eines Musikwerkes auf einer Konzertbühne vor einer Jury und vor Publikum zählen dazu.

Wer teilnehmen möchte, muss Sänger und Instrumentalist im Schüleralter sein, denn „Jugend musiziert“ ist ein Wettbewerb im vor-professionellen Bereich. Deshalb sind Musikstudenten sind vom Wettbewerb ausgeschlossen. Die Altersgrenze ist 21 Jahre, in den Gesangs-Kategorien 27 Jahre. Je nach Alter wird ein selbstgewähltes Vorspielprogramm zwischen 6 und 30 Minuten mit Musik aus verschiedenen Epochen erwartet.

Wer im Regionalwettbewerb einen ersten Preis erhält, wird zur nächst höheren Wettbewerbsebene weiter geleitet, zu einem der 16 Landeswettbewerbe. Die ersten Preisträger nehmen dann am Bundeswettbewerb teil.