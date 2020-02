Junge Talente gastieren in Ravensburg

Mit der Geigerin Anne Maria Wehrmeyer und dem Akkordeonisten Julius Schepansky betritt am Sonntag, 16. Februar, um 20 Uhr im Festsaal Weißenau ein Duo die Bühne, das laut Ankündigung bekannte Werke großer Komponisten in neuem Gewand erklingen lässt. Zu hören sein werden Musikaufführungen von Saint-Saëns, J. S. Bach, Franz Schubert, W. A. Mozart, Rachmaninow und Tschaikowsky.

Auf dem Programm stehen unter anderem Violinsonaten von Bach, Mozart, Schubert und Saint-Saëns. Die Bearbeitungen der Werke stammen alle von Anne Maria Wehrmeyer und Julius Schepansky selbst – die Klavierstimme übernimmt dabei jeweils das Akkordeon.

Anne Maria Wehrmeyer, geboren 2000 in Berlin, begann im Alter von vier Jahren Violine zu spielen. Unter ihren Lehrern waren Conrad von der Goltz und Linus Roth, der Anfang Februar mit einem Konzert zu Gast im Konzerthaus Ravensburg war. Julius Schepansky, geboren 1998, erhielt seinen ersten Akkordeonunterricht im Alter von sieben Jahren. Nach seinem Jungstudium bei Claudia Buder in Münster begann er 2017 sein Studium an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Beide junge Musiker wurden beim deutschen Musikwettbewerb in die Bundesauswahl junger Künstler aufgenommen.