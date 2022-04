Junge Radlerin wird angefahren und schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Fahrradfahrerin erlitten, die am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in Ravensburg von einem Auto touchiert worden ist.

Die 14 Jahre alte Radlerin befuhr laut Polizei die Marienburger Straße in Richtung Hochgerichtstraße, als eine 58-jährige Autofahrerin ihr die Vorfahrt nahm. Diese bog von der Hochgerichtstraße mit ihrem Opel in die Marienburger Straße ein und übersah die Jugendliche auf dem E-Bike. Die 14-Jährige stürzte durch die Kollision auf die Straße. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.