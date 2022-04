Junge Musikanten räumen auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein eher ungewöhnliches Bild waren die Kinder und Jugendlichen der Jugendkapelle Taldorf-Bavendorf-Oberzell, die am Samstagmorgen, 9. April durch Taldorf zogen. Ausgestattet mit Müllsäcken und Greifern säuberten sie Grünstreifen, den Spielplatz und öffentliche Plätze in und um Taldorf. Am Ende der Putzete kam so Einiges zusammen. Nicht nur Verpackungsmüll, auch mehrere Autospiegel und ein Fahrradrahmen wurden in Säcke gepackt und vom Ortsbauhof abtransportiert.

Die jungen Musikanten nutzten den weiteren Vormittag für eine gemeinsame Probe mit Dirigent Sebastian Eppler und eine Team-Challenge, an deren Ende die Siegergruppe mit Kinogutscheinen und Süßem belohnt wurde. Mit Pizza und Getränken stärkten sich die Musikanten am Ende eines abwechslungsreichen und erfolgreichen Samstags.

Die Jugendkapelle Taldorf-Bavendorf-Oberzell besteht aus knapp 30 Kindern und Jugendlichen aus der ganzen Ortschaft Taldorf. Getragen wird sie von den drei Musikvereinen. Üblicherweise treffen sich die Musikanten wöchentlich zu ihren Proben. Gemeinsame Auftritte, Hüttenwochenenden und Ausflüge ergänzen das Musizieren und fördern die Gemeinschaft der Jugendlichen vereinsübergreifend.