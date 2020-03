Junge Leseratten werden zu Buchkritikern

Die Leipziger Buchmesse wird von Jugendbuch-Autoren jährlich mit Spannung erwartet: Schließlich werden dort die Nominierungen für den Deutschen Jugendliteraturpreis bekannt gegeben – auch wenn sie in diesem Jahr aufgrund der Absage der Buchmesse nur online veröffentlicht werden. Das Besondere: Im nächsten Jahr sind erstmals auch elf Mitglieder des Leseclubs „Rabenclub“ der Buchhandlung Ravensbuch Teil der Jugendjury.

Über mehrere Monate hinweg verschlingen die Jugendlichen nun ein Buch nach dem anderen. Ergebnis ist eine Vorauswahl von drei Büchern, die der Rabenclub für den Deutschen Jugendliteraturpreis empfiehlt. In Absprache mit den weiteren teilnehmenden Buchclubs erfolgt dann die endgültige Nominierung von insgesamt sechs Büchern. Den Preis erhält, wer sich nach erneuter Begutachtung durch die Jugendjury mittels eines Punktesystems durchsetzen kann. Bekanntgegeben wird der Preisträger auf der Frankfurter Buchmesse im Herbst nächsten Jahres.

Drei leseerprobte Jugendliche

In der Jury für den Rabenclub sind auch Felix Kunze (15 Jahre) und Aleyna Dikilitas (13 Jahre), beide aus Friedrichshafen, sowie die 17-jährige Saskia Herre aus Oberteuringen. Die drei sind bereits erprobt darin, Bücher zu bewerten: Für den Rabenclub rezensieren sie regelmäßig Leseexemplare. Die Teilnahme an der Jugendjury stellt sie aber vor größere Herausforderungen. Ein bis zwei Bücher pro Woche müssen sie lesen und bewerten, um sich anschließend alle zwei Monate in einer Jurysitzung über das Gelesene auszutauschen. Aber wie behält man den Überblick bei so viel Lektüre und was sind eigentlich die entscheidenden Kriterien für ein gutes Buch?

Wichtig ist den dreien vor allem der Bezug zu ihrem Alltag sowie die Einzigartigkeit des Erzählten: „Dass die Geschichte neu ist und dass man sich auch darin wiedererkennen kann“, findet etwa Aleyna entscheidend. Kritisch äußern sie sich dagegen über die Verwechselbarkeit vieler Jugendbücher. Ein Erfolgsrezept, wie etwa „Harry Potter“, wird dann endlos oft kopiert: „Das ist immer die gleiche Geschichte. Eine junge Person hat Probleme mit ihren Eltern und entdeckt dann magische Kräfte. Es gibt einen Bösewicht, der bekämpft werden muss. Das ist einfach repetitiv“, ärgert sich Felix.

Griff zur Erwachsenen-Fantasy

Er greife deshalb immer öfter zu „Erwachsenen-Fantasy“: „Ich lese gerne Science Fiction-Klassiker von Ray Bradbury oder Isaac Asimov. Themen wie Liebe, Verrat oder auch Zukunftsvisionen unserer Gesellschaft werden hier auf sehr spannende Art und Weise behandelt.“ Ausschlaggebend für die Jury ist außerdem, ob ein Buch die Spannung aufrechterhalten kann, Sprache und Aufbau sowie das Potenzial zum Klassiker: „Ein Buch, das sein Niveau an Aktualität behalten kann, egal wie alt es ist“, fasst Felix zusammen.

Auf ihr eigenes Leseverhalten haben Auszeichnungen wie der Deutsche Jugendliteraturpreis allerdings wenig Einfluss: „Ich lese mir manchmal sogar zuerst negative Rezensionen von Büchern durch, um mir dann beim Lesen selbst ein Urteil zu bilden“, erklärt Saskia. Und Aleyna bekräftigt: „Ich schaue nie danach, ob ein Buch einen Preis hat. Wenn mich das Buch überzeugt, hat es für mich einen Preis verdient.“