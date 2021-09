Junge Kultur über die Stadt verteilt

Rund 70 Absolventinnen und Absolventen der Studienrichtung Mediendesign an der DHBW Ravensburg machen sich auf zu neuen Ufern – „Off to new grounds“ lautet der Titel zur Ausstellung der Bachelorarbeiten am Samstag und Sonntag, 18. und 19. September. Zu sehen sind die Werke im Kino „Die Burg“, im Kapuziner Kreativzentrum mit Live-Bühne, im Ravensburger Kunstmuseum und im Heim der Mediendesigner, im Alten Theater in der Marktstraße 13/15. Eine Kooperation im Zeichen der Kunst und ein kreatives Konzept, das die studentische Kultur über die Stadt verteilt.

Zu sehen gibt es bei der Werkschau laut Mitteilung der DHBW die komplette Bandbreite medialer Ausdrucksformen zu vielfältigen Themen – von der künstlerischen Installation, über den Kurz- und Animationsfilm, vom digitalen Produkt und Interaction Design bis hin zur klassischen Werbekampagne, Grafikdesign oder Buchgestaltung im Alten Theater.

Die Idee, die Werkschau der DHBW-Mediendesigner auf verschiedene Orte in der Stadt zu verteilen war im vergangenen Jahr corona-bedingt entstanden. Nur so konnten Abstände und Hygienekonzept sinnvoll umgesetzt werden. Eine gute Idee, wie sich herausstellte, denn sie brachte unterschiedliche Kulturschaffende und Kulturstätten der Stadt zusammen. Auch in diesem Jahr werden die Arbeiten der Nachwuchsmediendesignerinnen und -gestalter daher wieder an vier Orten über die Stadt verteilt gezeigt. Einige Programmteile werden in Kooperation mit „die Streamerei“ als Live-Stream übertragen.

Und so sieht das Werkschau-Wochenende aus:

Altes Theater, Marktstraße 13/15, DHBW Ravensburg, Samstag, 10 bis 18 Uhr, Sonntag, 11 bis 18 Uhr: Print, Grafikdesign, Buchgestaltung, Kampagne.

Kunstmuseum Ravensburg, Samstag und Sonntag, 11 bis 18 Uhr: Installation, Medienkunst, experimentelles Design.

Kapuziner Kreativzentrum, Samstag, 10 bis 18 Uhr, Sonntag, 11 bis 18 Uhr: Digitales und Interaction Design.

Kino „Die Burg“, Samstag, 10.30 und 12.30 Uhr, Sonntag, 11.30 Uhr: jeweils eine circa 30-minütige Filmrolle: Filme, Motiondesign, Casevideos.

Weitere Informationen und das Rahmenprogramm gibt es unter www.offtonewgrounds.design und @werkschau_mediendesign auf Instagram. Dort sind auch ein Preview der Arbeiten und die Links zu den Livestreams geplant.