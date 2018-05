Junge Künstler gesucht

Wie sieht die Zukunft der Wohnblöcke aus? Wie werden die Menschen in 50 Jahren wohnen? Wie digital wird das Zuhause? Solche Fragen sollen junge Künstler unter 35 Jahren für den Wettbewerb „Das Richtfest" in Radolfzell beantworten. Ein Rohbau wird dabei zur Projektionsfläche, der Baukran zur Kulisse und die noch offene Tiefgarage zum Amphitheater. Der „Richtfest Förderpreis" ist mit 1500 Euro dotiert und der „Richtet mich"- Publikumspreis mit 750 Euro. Unter der Überschrift „Luftige Schlösser und konkrete Utopien" sollen die Künstler sich mit einem Abstract zu ihren performativen oder (inter)medialen Kunstprojekten bewerben. Der Schwerpunkt der Projekte sollte in Genres wie Medien- und Lichtkunst, Soundinstallationen und Performance angesiedelt werden – wer noch eine andere umsetzbare und ungewöhnliche Ideen hat, kann aber auch andere Sparten bedienen. Zunächst wählt eine Jury aus, wer sich am 20. Juli präsentieren darf.

Der Aufbau kann ab 19. Juli erfolgen, der Abbau muss am 21. Juli erfolgen. Das Risiko für eingebrachte Gegenstände wie Kunstobjekte tragen die Projektteilnehmer selbst. Eine Vergütung erfolgt nicht.