Junge im Drehkreuz des Ravensburger Hallenbades eingeklemmt

Die Feuerwehr Ravensburg Abteilung Stadt ist am Donnerstag zu einem besonderen Einsatz gerufen worden. Um 12.21 Uhr ging die Alarmierung „Person in Notlage“ ein.

Im Hallenbad in Ravensburg war ein Junge mit dem Arm in einem Drehkreuz eingeklemmt worden. In kürzester Zeit hatten die Einsatzkräfte das Kind aus seiner misslichen Lage befreit und übergaben die Jungen an den Rettungsdienst.

Bereits um 12.45 Uhr rückte die Feuerwehr nach erfolgreicher technischer Hilfeleistung wieder vom Ort des Geschehens ab.