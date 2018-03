Junge Geigenelite spielt Ostersonntag im Konzerthaus

Das internationale Violinfestival junger Meister ist am Ostersonntag, 1. April, im Ravensburger Konzerthaus zu Gast. Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim unter der Leitung seines Chefdirigenten Timo Handschuh wird dabei mit fünf exzellenten Solisten und einem mitreißenden Programm auf der Bühne zu sehen sein, so die Ankündigung der Veranstalter.

Zu hören sind die erst elfjährige hochbegabte Müncherin Maya Wichert mit Saint-Saëns‘ Bravourstück „Introduction & Rondo capriccioso“op. 28, die Österreicherin Martina Miedl mit Tschaikowskys „Méditation“ op. 42 Nr. 1 sowie der 16-jährige Qingzhu Weng aus China mit Tschaikowskys „Valse-Scherzo“ op. 34. Anschließend betreten zwei weitere preisgekrönte Violinisten die Bühne: Ji-Won Song, die Gewinnerin des „Leopold-Mozart-Wettbewerbs“ 2016 in Augsburg spielt Mozarts „Violinkonzert A-Dur KV 219“, bevor die Gewinnerin des „Bartók-World“-Violinwettbewerbs 2017, Cosima Soulez Lariviere, mit Beethovens „Violinkonzert D-Dur op. 61“ den Schlussakkord dieses Konzertabends intoniert.

Vom 28. März bis 7. April 2018 laden der Internationale Konzertverein Bodensee e.V. und Birdmusic zum 20. Internationalen Festival junger Meister, zum achten Mal stehen junge Geigenvirtuosen im Fokus, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Zahlreiche hochbegabte Künstler aus aller Welt werden sich in der erweiterten Bodenseeregion in Recitals und als Solisten mit Orchester präsentieren. Ein öffentlicher Meisterkurs mit dem weltweit renommierten Dozenten Krzysztof Wegrzyn von der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover bietet den jungen Künstlern neue Impulse und dem Publikum tiefe Einblicke in die Welt der Musik.

Der krönende Abschluss des Violinfestivals findet am Donnerstag, 5. April, im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen sowie am Samstag, 7. April, im Konstanzer Konzil statt, wenn die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz unter der Leitung von David Marlow mit ausgewählten jungen Meistern die Bühne betritt. Weiterer Festivalhöhepunkte ist das Eröffnungskonzert im Schloss Montfort in Langenargen am Mittwoch, 28. März.