Junge Frau wirdbei Unfall schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag schwer verletzt worden, nachdem ihr in Oberhofen die Vorfahrt genommen wurde. Die 33-jährige Frau war mit ihrem Wagen auf der Tettnanger Straße in Richtung Ravensburg unterwegs. Als an der Kreuzung zur Gornhofer Straße ein 74-jähriger Autofahrer in die Tettnanger Straße einfuhr, kam es zum heftigen Zusammenstoß der Autos. Die 33-Jährige wurde schwer verletzt und musste nach einer Behandlung durch den Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.