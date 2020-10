Junge Frau schlägt Spanner in die Flucht

Unerschrocken habe eine 19-jährige Studentin einen Mann in die Flucht geschlagen, den sie laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in Weingartshof vor ihrer Terrassentür ertappte.

Spanner angeschrien

Den etwa 60-jährigen Mann habe sie beim Herunterlassen der Rollläden vor ihrer Tür gesehen und dabei bemerkt, dass er mit einer silbernen Kamera Bilder von ihr gemacht habe. Die mutige Frau habe daraufhin die Tür geöffnet und den Spanner angeschrieben. Der bislang Unbekannte sei zu Fuß geflüchtet.

Die Polizei habe den Mann, der dunkel gekleidet gewesen sie und als grauhaarig mit Locken und Bart beschrieben wurde, trotz einer Fahndung nicht mehr antreffen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter 0751/8033333 entgegen.