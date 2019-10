Junge Frau übersieht alten Mann.

Ein 29-Jährige hat einen 72-Jährigen Pedelecfahrer mit ihrem Auto gestreift, sodass dieser stürzte. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, habe die junge Frau den Zweiradfahrer übersehen, als sie auf dem Weiler Schlegel von einem Grundstück auf die Landesstraße 288 einbog. Der 72-Jährig wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, heißt es weiter. An den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.