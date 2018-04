Junge Forscher: Jury lobt Praxisbezug und gründliche Arbeitsweise

Das Team Jasmin Gorzelany und Daniel Sauter des Agrarwissenschaftlichen Gymnasiums der Edith-Stein-Schule Ravensburg hat als Regionalsieger den dritten Platz in der Sparte Biologie beim Landeswettbewerb „Jugend forscht“ in Stuttgart gewonnen. Das teilt die Schule mit.

Unter dem Titel „Weniger Futter und trotzdem zugenommen?“ untersuchten die beiden Jungforscher den Einfluss von Effektiven Mikroorganismen, eine Mischung verschiedener Bakterien, Hefen und Cobiotex, einer bestimmten Bakterienart, auf die Mastleistung und den Futterverbrauch von Masthähnchen im eigenen Biobetrieb. Die Präparate, die zur Hygienisierung im Hühnerstall beitragen sollen, wendeten die Schüler in drei Versuchsreihen mit jeweils 80 Masthähnchen an. Laut Pressemitteilung der Schule führten alle Versuche zu positiven Ergebnissen.

Die Jury würdigte Gorzelany und Sauter besonders für den starken Praxisbezug ihrer Forschungsarbeit, die Eigenständigkeit bei der Versuchsplanung und Durchführung, die exakte wissenschaftliche Auswertung der Versuchsergebnisse und die Wirtschaftlichkeitsberechnung.

Pflanzenvermehrung im Orbit

Das V3PO-Team des Biotechnologischen Gymnasiums Tanja Forster, Nadine Scherbaum und Felix Späth wurde beim Regionalwettbewerb für seine Forschungsarbeit „Vegetative Pflanzenvermehrung im Orbit“ in der Sparte Biologie mit dem Sonderpreis „Nachwachsende Rohstoffe“ ausgezeichnet und erhielt über alle Fachsparten hinweg den Sonderpreis der Firma Airbus.

Am 19. Februar 2017 gingen acht Pflanzenstecklinge für 22 Tage auf die ISS. Damit wurde der finale Versuch in der Schwerelosigkeit tatsächlich verwirklicht, so die Schule. Unter gleichen Bedingungen wie auf der ISS führten die Jungforscher den Referenzversuch dann am Boden in der Klimakammer von BASF durch. Alle Pflanzenproben werteten sie histologisch aus. Die Jury lobte das Forscherteam vor allem für seine engagierte und gründliche wissenschaftliche Arbeitsweise.