Junge Fahrer bekommen Bußgeld wegen Lärmbelästigung

Weil sie zu laut ihrer Motoren aufgedreht haben, müssen ein 18-Jähiger und ein 17-Jähriger mit einem Bußgeld rechnen. Laut Polizeibericht hatten sich der Autofahrer und der Mopedfahrer am späten Mittwochabend gegen 23.30 Uhr in der Olgastraße an einer Ampel offenbar kurz zuvor zu einem Kräftemessen verabredet.

Wie die Polizeibeamten, die zu dieser Zeit bereits in der Karlstraße kontrollierten, beobachten konnten, standen die beiden mit ihren Fahrzeugen nebeneinander an der roten Ampel, sprachen miteinander und ließen mehrfach ihre Motoren laut aufheulen.

Bei Grün starteten beide durch in die Karlstraße und direkt in die polizeiliche Kontrolle. Gegen beide Beteiligten wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.