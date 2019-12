„Jump Junkies“ zeigen waghalsige Sprünge in der Oberschwabenhalle

Lukas Ivanow und Aaron Hakala nenen sich selbst „zwei flippige Idioten, verdrehte Genies und furchtlose Jump Junkies“. Sie präsentieren am Donnerstag, 2. Januar, um 18.30 Uhr in der Ravensburger Oberschwabenhalle perfekte und überaus waghalsige Sprünge mit dem Schleuderbrett und Weltklasse-Übungen mit dem Cyr Wheel, teilt der Veranstalter mit.

Die beiden Schweden gehören mit ihren Auftritten bei der 32. Auflage der Turngala des Badischen Turnerbundes, des Schwäbischen Turnerbundes und des Niedersächsischen Turner-Bunds zu den Höhepunkten der Tournee unter dem Motto „Celebration“. Bis zum bis 12. Januar werden in 14 Städten Baden-Württembergs insgesamt 20 Vorstellungen gegeben. Nach ihrem Abschluss an der Universität für Tanz und Zirkus in Stockholm haben sich Lukas Ivanov und Aaron Hakala laut Mitteilung auf spektakuläre Sprünge spezialisiert. „Wir nutzen einfach unser besonderes Können, das Präzision und Vertrauen erfordert.“

Auf der drei Meter langen Holzwippe, dem „Teeterboard“ („Das schießt dich hoch in die Luft“) schleudern sie sich abwechselnd in die Höhe, „genau das, was uns Spaß macht“. 2018 begeisterte das Duo mit seinen waghalsigen Sprüngen beim „Festival Mondial du Cirque de Demain“ in Paris und gewann die Silbermedaille. Ein Jahr zuvor wurden die beiden Schleuderbrettakrobaten bei den „Scandinavian Boards“ mit dem Golden Star und den Publikumspreis beim „Young Stage Circus Festival“ ausgezeichnet.

In ihrer zweiten Nummer verblüffen Lukas und Aaron mit wirbelnden Pirouetten und einzigartigen Balanceakten in und mit dem Cyr Wheel, einem Rhönrad ähnlich, jedoch mit nur einem Reifen. Das Stahlrohr des Reifens hat einen Durchmesser von drei bis fünf Zentimetern, das Rad selbst hat einen Durchmesser, der zehn bis 20 Zentimeter größer ist als der Mensch, der es benutzt. Das Sportgerät wurde vom Internationaler Rhönradturn-Verband (IRV) erstmals 2013 bei den Weltmeisterschaften in Chicago ins Wettkampfprogramm aufgenommen.