Julis dürfen keinen Protest-Schnaps ausschenken

Das war wohl eine Schnapsidee: Die Protestaktion der Jungen Liberalen (Julis) gegen die strengere Sperrzeitregelung der Stadt Ravensburg scheitert an einer fehlenden Schankerlaubnis. Eigentlich wollte die Nachwuchsorganisation der FDP am kommenden Freitag ab 22 Uhr auf dem Marienplatz kostenlos alkoholische Getränke ausschenken, um gegen die neue Sperrzeit zu demonstrieren. Wie berichtet, müssen die Kneipen der Altstadt künftig schon um 3 Uhr morgens schließen, bislang durften sie bis 5 Uhr geöffnet sein.

Aber die Protestaktion „Freier Schnaps für freie Bürger“ stieß in der Stadtverwaltung auf keine Begeisterung. Pressesprecher Alfred Oswald meinte auf Anfrage unserer Zeitung, die Julis hätten bislang auch noch gar keinen Antrag auf einen Infostand oder eine Versammlung gestellt. Die Aktion selbst sei zwar grundsätzlich zulässig, aber nur eingeschränkt, erklärt Oswald. So werde ein Alkoholausschank auf keinen Fall genehmigt, und nach 22 Uhr würden strenge Auflagen zur Lärmentwicklung gelten. Die Jungen Liberalen dürften also beispielsweise kein Megafon benutzen oder Musik laufen lassen.

Jannis Kappelmann, Kreisvorsitzender der Julis Ravensburg/Bodensee, sagte daraufhin die Veranstaltung ab. Stattdessen will er einen offenen Stammtisch anbieten, um über das Thema zu diskutieren. Er findet am Freitag ab 21 Uhr im „Gypsy’s“ am Marienplatz 10 statt.

Am Montag hatte die FDP im Ravensburger Gemeinderat bereits von den anderen Fraktionen verbale Prügel für die geplante Aktion ihrer Jugendorganisation kassiert. „Freier Schnaps für freie Bürger – das geht gar nicht“, sagte Rolf Engler (CDU). Wäre die Junge Union auf diese Idee gekommen, hätte die CDU sie dafür entsprechend zurechtgewiesen.

Manche Kommunalpolitiker wollten die Sperrzeit sogar noch weiter verlängern, zum Beispiel Berthold Traub (Bürger für Ravensburg). Er schlug eine Ruhezeit von 2 bis 6 Uhr vor, um die Anwohner der Altstadt vor nächtlichen Ruhestörungen zu schützen. „Die allermeisten Sachbeschädigungen und Körperverletzungen passieren zwischen 2 und 5 Uhr morgens“, sagte der Rechtsanwalt. Traubs Idee verlief jedoch im Sande.

Roland Dieterich (FDP) stimmte als einziger gegen die Sperrzeitverlängerung, weil er sie für unsinnig hält. Manche beschwipsten Nachtschwärmer würden künftig ihr Trinkgelage einfach nach draußen verlagern – was für die Anwohner noch störender ist.

