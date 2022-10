Julian Biberger liest aus seinem Krimi-Roman

Der Meckenbeurer Autor Julian Biberger liest am Samstag, 8. Oktober, um 20 Uhr im Neuen Ravensburger Kunstverein aus seinem Kriminalroman „Irisblütenmord“, heißt es in einer Mitteilung des Kunstvereins.

Und darum geht es: An einem Naturstrand in Langenargen wird ein Toter gekreuzigt aufgefunden. Bald folgen im Nachbardorf Eriskirch weitere altertümlich anmutende Morde, an den Tatorten findet sich jeweils eine getrocknete Irisblüte. Wie hängt die Blume mit den Todesfällen zusammen? Die Spur führt die Friedrichshafener Kommissare Marc Steingruber und Clara Meißner zu einem Jahrhunderte zurückliegenden Verbrechen im Tettnanger Wald, das dem Fall eine neue Dimension gibt.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Die Lesung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „textraumwohnung“ im Salon des Kunstvereins in der Möttelinstraße 17 statt und wird durch das Kulturamt der Stadt Ravensburg gefördert.