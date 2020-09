Julia Schoss ist neue Oberärztin an der OSK

Die Klinik für Kinder und Jugendliche am St.-Elisabethen-Klinikum (EK) in Ravensburg hat eine neue Oberärztin. Julia Schoss verstärkt seit Juni das Team rund um Chefarzt Andreas Artlich.

Wie die Oberschwabenklinik (OSK) weiter mitteilt, ist Julia Schoss 35 Jahre alt, hat in Ulm Medizin studiert und absolvierte ihr Praktisches Jahr in Göppingen. In der Kinderintensivstation der Kinderklinik Ulm hat sie über das Forschungsthema der Nicht-invasiven Beatmung promoviert. Danach war sie knapp zweieinhalb Jahre in der Göppinger Kinderklinik tätig. Bereits im November 2013 wechselte sie nach Ravensburg ans EK. Dort war sie zunächst als Assistenzärztin tätig, heißt es in der Pressemitteilung. Im April dieses Jahres machte sie ihren Facharzt und ist nun seit Juni – in Teilzeit – als Oberärztin in der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin tätig.

Im Rahmen ihres Studiums in Ulm erlangte Schoss zahlreiche Einblicke in verschiedene Fachabteilungen, jedoch habe ihr der Umgang mit Kindern und deren Eltern von Anfang an am meisten Spaß gemacht. „Speziell die ganz Kleinen und Frühgeborenen haben es mir angetan“, wird Julia Schoss in der Pressemitteilung zitiert. Im beruflichen Alltag sei ihr vor allem ein kollegialer Umgang wichtig, außerdem lege sie großen Wert auf Hilfsbereitschaft und Wertschätzung unter den Kollegen.