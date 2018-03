Julia Sauter steht kurz vor der WM-Qualifikation

Julia Sauter vom ESC Ravensburg fehlen nur noch wenige Punkte zur Qualifikation für die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2019. Die für Rumänien startende Sauter erzielte beim internationalen Wettkampf in Luxemburg eine persönliche Bestleistung. Auch in Memmingen waren Eiskunstläufer des ESC Ravensburg erfolgreich am Start.

In Luxemburg ist der internationale Wettkampf Coup de Printemps gewesen. Julia Sauter vom ESC Ravensburg, die seit ein paar Jahren für Rumänien startet, lag nach dem Kurzprogramm noch auf Platz acht. Nach einer hervorragenden Kür verbesserte sich die Ravensburgerin jedoch auf den fünften Platz. Sauter hat zudem in Luxemburg ihre persönliche Bestleistung erreicht sowie den nationalen rumänischen Punkterekord geknackt.

Nun fehlen Sauter nur noch 1,85 Punkte, um sich für die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2019 im japanischen Saitama (kurz vor Tokio) zu qualifizieren. Bislang wurde der rumänische Kürrekord von Roxana Hartmann (geborene Luca) gehalten, der ehemaligen Trainerin und aktuellen Choreographin von Julia Sauter. Der Rekord wurde bei der Europameisterschaft von 2005 aufgestellt. Sauters aktueller Trainer Marius Negrea freute sich mit seiner Läuferin über den nationalen Rekord und die starke Leistung. Negrea ist sich zudem sicher, dass Sauter die fehlenden Punkte für die Weltmeisterschaft beim nächsten Wettkampf erreicht werden.

In Memmingen fand parallel der Pokal der Stadt Memmingen statt. Leana Matis vom ESC Ravensburg siegte in der Kategorie KK 7 Mädchen mit großem Vorsprung. Ihre Vereinskollegin Alisa Lind erreichte Platz vier, Laura Salzseiler lief auf Platz sechs. Mattis Böhm wurde Erster in der Kategorie KK 6/5 Jungen mit einer guten Leistung. In der Kategorie KK 6/5 Mädchen erreichte Anastasia Kling den zweiten Platz, Lara Hofgärtner wurde Fünfte. In der Kategorie Freiläufer erreichte Joelle Braunnagel Platz zwei. Lea Hotzwick lief in der Kategorie Figurenläufen auf den dritten Platz, ihre ESC-Kollegin Lea Kober erreichte Platz sieben. Die Läuferinnen wurden von Roxana Hartmann, Diane Dalldush und Marius Negrea trainiert.