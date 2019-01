Julia Sauter schafft bestes Karriereresultat

Julia Sauter vom ESC Ravensburg ist bei der Europameisterschaft im weißrussischen Minsk erfolgreich für Rumänien gestartet. Die 19-Jährige schaffte ihr bestes Ergebnis der Karriere und war in Minsk beste deutsche Eiskunstläuferin. Denn die Ravensburgerin, die beim Eissport-Club unter Marius Negrea und Roxana Luca Hartmann – die auch für die Choreografie verantwortlich zeichnet – trainiert, lief in Minsk auf Platz 14.

Es ist Sauters fünfte Teilnahme an Europameisterschaften gewesen, noch nie hatte sie es in die Finalrunde geschafft. Doch dieses Mal schaffte sie nach einem fehlerfreien Kurzprogramm und persönlicher Bestleistung als 14. den Sprung in die Endrunde. Auch in der Kür lief sie ein sehr gutes Programm und erreichte nochmals persönliche Bestleistung mit 98,86 Punkten. Mit einem Gesamtpunktestand von 153,15 erreichte sie den 14. Platz und somit den größten Erfolg ihrer bisherigen Karriere. Sauter startet seit Jahren für Rumänien, ist bereits zum sechsten Mal in Folge rumänische Meisterin – und ist bei der EM die beste deutsche Läuferin gewesen. Denn Nicole Schott (deutsche Meisterin) und Nathalie Weinzierl, die beide für Deutschland an den Start gingen, landeten hinter Sauter.