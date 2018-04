Julia Sauter qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft

Julia Sauter vom ESC Ravensburg hat ihr Ziel erreicht. Die 20-Jährige hat sich für die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2019 im japanischen Saitama qualifiziert. Bei den Balkan Games holte sich Sauter die noch fehlenden Punkte.

Julia Sauter hat die Balkan Games in Slowenien gewonnen und auch hier wieder eine starke Leistung aufs Eis gebracht. Die Eiskunstläuferin hat somit die nötigen Punkte für die Weltmeisterschaft erreicht und darf 2019 nach Japan fliegen. Schon eine Woche zuvor stand fest, dass Sauter nach ihrem dritten Platz bei der Egna-Spring-Trophy in Italien die WM-Qualifikation schaffen würde. Nach dem Kurzprogramm lag sie noch auf dem fünften Platz, mit einer starken Leistung in der Kür, in der sie Zweite wurde, schob sich die Ravensburgerin noch auf den dritten Rang in der Gesamtwertung vor. Auch in Italien krönte sie ihre Leistung mit persönlichem Rekord in der Punktezahl – sowohl in der Kür als auch in der Gesamtwertung.

Sauters ESC-Vereinskollegin Karina Florica Negrea erreichte in Genf beim European Criterium Platz zwei. Der Trainer der beiden Eiskunstläuferinnen, Marius Negrea, konnte somit die Saison erfolgreich abschließen und blickt einer spannenden Saison 2018/19 entgegen.