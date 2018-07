Jugendteams sind am Rutenfest im Einsatz

Auch in diesem Jahr sind an den Rutenfesttagen jeweils von 17.30 bis 21.30 Uhr Jugendteams rund um das Festgelände unterwegs. „Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Stadt Ravensburg und vom Martinshaus Kleintobel (Jugendhilfe der Zieglerschen) geben jungen Leuten Hilfe und Unterstützung. Sie sind weder Eingreifteams, noch haben sie einen polizeilichen Auftrag“, schreibt dazu die Stadt in einer Pressemitteilung. Es sei ein von der Stadt Ravensburg finanziertes Angebot mit dem Ziel, Jugendlichen bei Problemen Hilfen anzubieten. Dabei geht es auch um den Umgang mit Alkohol. Die Jugendteams sind an ihren grünen, mit pink beschrifteten T-Shirts gut zu erkennen. Foto: privat