Jugendlicher schlägt 61-Jährige nieder - Polizei sucht mit Täterbeschreibung

Ein Jugendlicher hat am Dienstag in der Weinbergstraße in Ravensburg eine 61-jährige Frau niedergeschlagen.

Laut Angaben der Polizei sei die Frau gegen 13.30 Uhr von der Innenstadt kommend in Richtung Barbara-Böhm-Schule gelaufen. Dort sei ihr eine Gruppe aus vier Jungs und zwei Mädchen entgegengekommen.

Einer der Jugendlichen habe dann unvermittelt und ohne erkennbaren Grund der Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen, heißt es in der Meldung der Beamten. Die Frau fiel zu Boden und verletzte sich.

Täterbeschreibung

Ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, seien die Jugendlichen in Richtung Innenstadt weitergegangen.

Laut Polizei wird der Täter wie folgt beschrieben:

Er ist etwa 15 Jahre alt

1,65 Meter groß

kräftige Statur

kurze, braune gewellte Haare

trägt auffällige, weiße "Teddy-Jacke" mit Pelz

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333, in Verbindung zu setzen.

