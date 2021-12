Jugendlicher schießt mit Softair-Pistole auf 12-Jährigen

Während eines Streits hat am Freitagabend in einem Jugendhaus in Ravensburg ein 14-Jähriger mit einer Softair-Pistole auf einen 12-Jährigen geschossen.

Zunächst entwickelte sich ein verbaler Streit zwischen den beiden Kontrahenten, teilt die Polizei mit. Im Verlauf des Streits zog der 14-Jährige eine Softair-Pistole und schoss auf den 12-Jährigen. Dieser schlug dem 14-Jährigen daraufhin ins Gesicht, was dieser mit einem Schlag in das Gesicht des 12-Jährigen erwiderte. Beide trugen Verletzungen im Gesicht davon, die laut Polizei jedoch nicht behandlungsbedürftig waren. Die beiden wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.