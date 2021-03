Jugendlicher in Ravensburg beleidigt Polizisten und städtischen Vollzugsdienst

Weil er sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr ohne vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung an einer Bushaltestelle am Ravensburger Marienplatz aufgehalten hat, kontrollierten zwei Bedienstete des Ordnungsamtes einen Jugendlichen. Polizeiangaben zufolge weigerte sich der Teenager, seine Personalien anzugeben, und beleidigte die beiden Ordnungshüter mit üblen Ausdrücken. Auch gegenüber einer alarmierten Polizeistreife verhielt sich der junge Mann äußerst aggressiv. Den 15-Jährigen erwarten nun nicht nur ein empfindliches Bußgeld wegen Verstoßes gegen die derzeit gültige Corona-Verordnung, sondern auch mehrere Anzeigen wegen Beleidigung.