Jugendlicher fährt ohne Führerschein

Einer Fußstreife der Polizei ist am Samstag gegen 15 Uhr ein Rollerfahrer in der „Obere Breite Straße“ in Ravensburg aufgefallen. Das teilt die Polizei in ihrem Polizeibericht mit. Der Rollerfahrer fuhr mit einem Kleinkraftrad für das er einen Führerschein besitzen müsste. Der 15-jährige Ravensburger konnte jedoch nur eine Mofaprüfbescheinigung für ein Kraftrad bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 25 Kilometer pro Stunde vorweisen. Dem Jugendlichen wurde sein Kleinkraftrad sichergestellt. Außerdem erhält er eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.