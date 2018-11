Bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 7.30 Uhr in der Tettnanger Straße ist laut Polizei eine Person leicht verletzt worden. in Jugendlicher, der mit einem Roller fuhr, hatte vermutlich zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender Autofahrer abbiegen wollte, bremste und stürzte. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Kleinkraftradfahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.