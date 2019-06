Jugendliche zum Sex genötigt – Vier Jahre Haftstrafe

Ein 45-jähriger Familienvater aus dem westlichen Bodenseekreis wurde beim Folgetermin am Donnerstag vom Landgericht Ravensburg wegen des Verbrechens der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung in zwei Fällen zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt. Opfer des Verbrechens sind junge Männer aus Ravensburg und Bad Waldsee, welche zu Beginn der Straftaten noch minderjährig waren. Über eine Homosexuellenplattform im Internet wurde bereits im Jahre 2016 eine Beziehung hergestellt. Dabei hatte sich der Täter türkischer Herkunft als 19-Jähriger ausgegeben und gefälschte Bilder verschickt. Es kam dann zu einem regen Austausch von Fotos inklusive Nacktbilder.

Nach etwa einem Jahr kam es dann zum ersten Treffen. „ich war perplex, als da ein ‚alter‘ Mann vor mir stand, einfach schockiert wollte ich mit ihm nichts zu tun haben“, so der damals 17-Jährige. Doch der 45-jährige Vater zweier bereits erwachsener Söhne habe ihm gedroht, die einschlägigen Bilder seinen Eltern zu zeigen. So kam es im Keller erstmals zum Geschlechtsverkehr. „In der Folgezeit hat mich der Angeklagte, welcher sich selbst als bisexuell bezeichnet, über diverse Nachrichten-Apps regelrecht terrorisiert, so kam es zu weiterem Geschlechtsverkehr“, bekannte der junge Mann vor Gericht. Auch ein heimlich gedrehtes Video sollte den stark eingeschüchterten Jugendlichen vor einer Anzeige abhalten.

Ähnlich ging es einem 15-jährigen Jugendlichen aus Bad Waldsee. Nach regem Bild- und Nachrichtenaustausch (dieses Mal mit richtiger Altersangabe) traf man sich auf einem Parkplatz in Bad Waldsee, um zu einer abgelegenen Stelle zu fahren. Laut des Angeklagten, der seit 13 Jahren Trainer einer Jugendfußballmannschaft ist, sollen die sexuellen Handlungen hier aber einvernehmlich erfolgt sein. Doch hier verstrickte sich der Angeklagte mehrmals in unstimmige Aussagen. Die protokollierten Chatverläufe ergaben öfters das Gegenteil.

Die Auflistung der Einträge im Bundeszentralregister beginnen mit dem Jahre 1990. Die erste Verurteilung des Angeklagten erfolgte wegen Diebstahl und Körperverletzung. Fünf Jahre später saß er bereits wegen sexuellem Missbrauch eines zwölfjährigen Jungen vor Gericht. Das gleiche Delikt brachte ihm zwei Jahre später eine Untersuchungshaft sowie eine zweijährige Haftstrafe auf Bewährung ein. Mehr als verwundert reagierte Richter Böhm auf die Aussage des angeklagten Jugendtrainers, dass er den Vereinen als Übungsleiternachweis ein angeblich einwandfreies Führungszeugnis vorgelegt habe: „Beim letzten Gerichtstermin vor einer Woche bat ich um Vorlage der Urkunde, haben sie diese heute dabei?“. Ein lapidares „Nein, aber ich reiche nach“ war darauf die Antwort des Angeklagten.

Staatsanwältin Elisabeth Seemann sprach in ihrem Plädoyer das Doppelleben des Angeklagten an. „Wie kann einer von sich behaupten, seit 25 Jahren eine harmonische und sehr gute Ehe zu führen, wenn er permanent erst über virtuelle Kontakte, dann aber in regelmäßigen Abständen und unter Drohung einer Bilder-Veröffentlichung an die Eltern Sex mit jungen Männern treibt“. Sie forderte für die beiden schweren Verbrechen eine Gesamtstrafe von vier Jahren und sechs Monaten. Ähnlich sah es der Nebenkläger, Markus Lehmann aus Ravensburg. Sein Mandant leide seither an Depressionen und posttraumatischen Störungen. So sei es auch schon zu Suizidversuchen gekommen.

Die Chance einer Bewährungsstrafe wollte Gerd Prokop in seiner Rolle als Strafverteidiger ausloten. Die gezeigte Reue und eine Entschuldigung des Täters sollen doch ihren Niederschlag finden. Nachdem ein Täter-Opfer-Ausgleich mit einer niedrigen vierstelligen Summe nicht angenommen wurde, warf er die Frage auf: „Haben die Opfer es dem Angeklagten nicht auch zu leicht gemacht?“ Im Chatprotokoll stehen nämlich auch Fragen an den 45-Jährigen: „Hast du Gleitgel“ und „Darf ich dich auch“. Prokop gab zu bedenken: „Bei einem Aufenthalt im Knast wird seine Familie zerbrechen“.

Diese Aussage stellte auch Richter Böhm in seiner Urteilsbegründung in den Fokus. Allerdings nicht als Schritt für eine mildere Strafe. Im Gegenteil, er ergänzte, dass die Verurteilung neben einem Familienschock auch das Verhältnis zu Freunden und seinen Vereinen negativ beeinflussen werde. Böhm skizzierte: „Der Angeklagte habe über eine lange Zeit zwei Jugendliche, welche sich in ihrem Leben erst selbst sexuell einzuordnen versuchen, perfide und schamlos ausgenützt.“ Unverfroren sei es obendrein, noch die Kühnheit zu besitzen, zu den einschlägigen Treffen bei den Eltern zu Hause zu klingeln. Für diese Verbrechen seien vier Jahre Haft die absolute Untergrenze. Gegen das Urteil kann der Strafverteidiger Revision einlegen.