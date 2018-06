Jugendliche schlägt zu

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen eine 15-Jährige, die am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr zwei Mädchen im Alter von 14 und 16 Jahren in der Gartenstraße attackierte. Das berichtet die Polizei. Die Tatverdächtige war auf die beiden Schülerinnen zugegangen, hatte der 14-Jährigen einen Schlag in den Bauch versetzt und deren Begleiterin an den Haaren gerissen. Da die beiden Mädchen nach dem Angriff gesundheitliche Probleme bekamen, wurde der Rettungsdienst verständigt. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.