Jugendliche randalieren in Ravensburg

In der Nacht auf Dienstag sind in der Ravensburger Saarlandstraße mehrere Jugendliche durch Ruhestörungen aufgefallen. Das teilt die Polizei mit.

Auf ihrem Weg in Richtung Innenstadt klingelten sie gegen 1 Uhr an Haustüren, warfen Mülltonnen um und verteilten den Müll anschließend auf der Straße. Ein Anwohner wurde auf das Geschehen aufmerksam und verständigte die Polizei. Vor Ort traf eine Streife fünf Jugendliche an. Nach einem erzieherischen Gespräch entfernten die jungen Leute unter Aufsicht der Polizisten den Müll von der Straße und stellten die umgeworfenen Mülltonnen wieder auf.