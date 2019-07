Jugendliche holen Zigaretten aus zerstörtem Automaten

Mehrere Jugendlich haben sich am Montag um 10 Uhr in der Königin-Katharina-Straße in der Ravensburger Weststadt an einem Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht. Allerdings wurden sie dabei beobachtet und auch gleich der Polizei gemeldet, wie diese in ihrem Bericht schreibt.

Als die Polizeibeamten eintrafen, fanden sie einen bereits aufgehebelten und ausgeräumten Zigarettenautomaten vor. Die Beamten gehen davon aus, dass der Automat bereits aufgebrochen war und die Jugendlichen bloß die restlichen Zigarettenschachteln ausräumten.

Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333.