Jugendliche hinterlassen bei Treffen in Ravensburg Alkohol und Müll

Wegen einer im Bertha-Bosch-Weg in Ravensburg gemeldeten Gruppe von etwa zehn jungen Leute ist die Polizei am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr ausgerückt. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung flüchteten die Jugendlichen bis auf einen 19-Jährigen. Dieser wurde auf die geltende Corona-Verordnung hingewiesen, was jedoch bei dem jungen Mann jedoch auf wenig Einsicht stieß. Die Polizisten ließen den jungen Mann den von der Gruppe zurückgelassenen Verpackungsmüll aufräumen. Außerdem muss er mit einer Anzeige rechnen.