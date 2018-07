Jugendliche erhalten Urkunden und Gutscheine für ihr Engagement

Sie sind Klassen- und Schülersprecher, spielen in Schulorchestern und Jugendkapellen, organisieren „Summerbang“ und Hausaufgabenbetreuung für Jüngere: Am Dienstag wurde 25 Jugendlichen im Kleinen Sitzungssaal im Ravensburger Rathaus für ihr ehrenamtliches Engagement gedankt. Karlheinz Beck vom Amt für Schule, Jugend und Sport überreichte die Urkunden und ein „Jugendpackage“.

Zum dritten Mal wurde auf diese Weise das Engagement Jugendlicher gewürdigt, eine Idee des Schülerrats, die von der Stadt aufgegriffen und umgesetzt wurde. Der Schülerrat besteht aus den Klassen- und Schülersprechern aller Schulen, und ist eine Art „Jugendgemeinderat“. Ein Vertreter kann bei allen – öffentlichen und nichtöffentlichen - Sitzungen des Gemeinderats teilnehmen, und bei Bedarf Anliegen der Schüler vortragen.

Wer bekommt das „Jugendpackage“? Jugendliche, die sich in der Schule oder in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen ehrenamtlich für andere einsetzen. Dazu gehört das Engagement als Klassen- und Schülersprecher, als Streitschlichter und bei den Pfadfindern, in Jugendorchestern, Kapellen und in der Kirche. Immer wieder nannte Karlheinz Beck bei der Würdigung auch die Hilfe bei der Organisation von „Summerbang“, einer Musikveranstaltung, die im letzten Jahr rund 700 junge Leute in die Mehrzweckhalle nach Oberzell gezogen hat.

Das „JugendPackage“ enthält eine Urkunde, auf der Name und das ehrenamtliche Engagement aufgeführt ist, und die - so Karlheinz Beck - bei Bewerbungen einen guten Eindruck macht. Im „Package“ sind darüber hinaus Gutscheine enthalten im Wert von 40 Euro. In diesem Jahr: Eine Einrittskarte ins Hallenbad, ein Döner- und Getränkegutschein, eine Eintrittskarte zum Sommerbang-Festival 2010, einen Kinogutschein „mit Verzehr“ und einen Einkaufsgutschein. (seg)