Jugendliche beschmieren Mülleimer

Zwei Minderjährige sind am frühen Montagabend in Weißenau dabei ertappt worden, wie sie einen Mülleimer beschmierten. Die beiden 12 und 16 Jahre alten Jungs fielen laut Bericht einer Streifenwagenbesatzung gegen 18 Uhr auf, als diese mit einem Acryl-Stift mehrere Buchstaben auf einen Müllereimer auf dem Skaterplatz in Weißenau kritzelten. Die beiden mussten unter polizeilicher Aufsicht anschließend den Schriftzug mittels Desinfektionsmittel und einem Tuch entfernen, was rückstandsfrei gelang.