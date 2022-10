Jugendliche bei Unfall leicht verletzt

Eine 25 Jahre alte VW-Fahrerin hat am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in der O.E.W.-Straße offenbar eine 17-Jährige mit deren E-Scooter übersehen. Das teilt die Polizei mit. Die Autofahrerin fuhr aus einem Parkplatz in die Fahrbahn ein und kollidierte mit der Jugendlichen, die auf dem dortigen Gehweg fuhr. Die 17-Jährige stürzte und wurde mit Prellungen und Schürfwunden von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert.