Jugendhilfeverein hinter „Schwedischen Gardinen“

Das Interesse an einem Aufenthalt im Gefängnis ist für keinen groß, doch diesmal sei es anders gewesen, teilt der Ravensburger Jugendhilfeverein mit. Zu einer Veranstaltung mit Spendenübergabe in Kooperation mit der Justizvollzugsanstalt Ravensburg (JVA) sind 120 Gäste im Gefängnis in Hinzistobel erschienen.

Da der ursprüngliche Schwerpunkt des Vereins in der Jugendhilfe mittlerweile durch vielfältige Angebote in der Straffälligenhilfe ergänzt worden sei, haben sich dort viele Vertreter aus Bereichen der Justiz, gemeinnützige Einrichtungen, Bewährungshilfe und der Jugendhilfe getroffen. Für viele sei es der erste Besuch in einer Strafanstalt gewesen. Das Angebot einer Führung sei deshalb zahlreich angenommen worden. JVA-Leiter Thomas Mönig sowie die Geschäftsführer des Jugendhilfevereins, Petra Heyler und Holger Benz, hatten in ihrer Begrüßungsansprache die Zusammenarbeit und die Berührungslinien der von ihnen vertretenen Institutionen erläutert. Um den Übergang von einer Haftstrafe in die Freiheit vor dem Scheitern zu bewahren, genügten oft unbürokratische Hilfsangebote. Diese rechtzeitig und fachlich fundiert zu organisieren, habe eine vertrauensvolle Kooperation begründet.

Dass die hier in der Praxis geleistete Arbeit genau richtig sei, habe der Psychologe und Kriminologe Helmut Kury in einem Gastbeitrag mit dem Thema „Flüchtlinge: Deren psychische Belastung und straffälliges Verhalten“ zum Ausdruck gebracht. Straffällig gewordene Jugendliche finden laut Mitteilung in der Wertschätzung einer Gesellschaft keine positive Beachtung. Um dennoch gerade hier rechtzeitig eine Weichenstellung zu leisten, sei vom Jugendhilfeverein ein Projekt konzipiert worden, das in enger Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe im Strafverfahren und dem Jugendgericht für die betroffenen Jugendlichen pädagogisch gestaltete Maßnahmen bereithalte.

Dafür hatten in diesem Jahr die Bürgerstiftung Ravensburg (5000 Euro), Ladies’ Circle 37 Ravensburg (4000 Euro), die Kolpingsfamilie Vogt (1000 Euro), Herr und Frau Ebner (1000 Euro), Gabi Wahl (200 Euro), Claus Lichtner (200 Euro) und die Rotary Hilfe (2000 Euro) gespendet. Kabarettist Uli Böttcher stellte in seinem Programm Besonderheiten aus seinen 35 Bühnenjahren zusammen.