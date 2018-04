Jugendhaus bekommt für 185 000 Euro eine neue Lüftung

In den kommenden Sommerferien wird im städtischen Jugendhaus in der Möttelinstraße nun endlich die Lüftungsanlage erneuert. Die dafür nötigen rund 185 000 Euro waren eigentlich schon vergangenes Jahr im Haushalt eingestellt worden – flossen dann aber kurzfristig in die noch dringendere Instandsetzung der Kindertagesstätte St. Felicitas, die jetzt Momos Welt heißt.

Dabei ist auch eine neue Lüftungsanlage im Jugendhaus überfällig, wie man im städtischen Amt für Architektur und Gebäudemanagement (AGM) ausführt. Denn das Modell ist 40 Jahre alt und entspricht den aktuellen technischen und hygienischen Vorschriften längst nicht mehr. Im Untergeschoss wurde die Lüftung bereits vor vier Jahren aus Sicherheitsgründen stillgelegt. Dass die Küchenabluft im Erdgeschoss momentan über das Gesamtsystem gelüftet wird, ist laut AGM eigentlich verboten. Durch das Fett in den Kanälen steigt überdies das Brandrisiko.

Hinzu kommt, dass es im ganzen Jugendhaus keine Brandschutzklappen gibt. Folge: Alle ein bis zwei Jahre muss das gesamte Kanalsystem für teures Geld gereinigt werden, um das Risiko klein zu halten. Weil die Lüftung schon so alt ist, sind die Reparaturen sehr teuer beziehungsweise gar nicht mehr möglich. Darum war sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend einig, dass man um eine neue Lüftungsanlage nicht herum kommt.

Finanziert wird das Ganze durch ein weiteres Hin- und Herschieben städtischer Mittel: Da die Stadt für die Fachräume des Welfengymnasiums Fördermittel beantragt hat, deren Bewilligung frühestens im Juli 2018 erwartet wird, fließt ein Teil des dafür vorgesehenen Geldes nun in die Lüftungsanlage fürs Jugendhaus.