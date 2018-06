„Uns ist die Gemeinschaft wichtig“, versichern vier KJG-lerinnen im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Jeder ist den für die Jugendarbeit geschulten Gruppenleiterinnen erst einmal willkommen. In der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) geht es um Freizeitgestaltung, Bildung und Themen wie Freundschaft. Sorgen bereitet derzeit allerdings der Mitgliederschwund.

„Wir machen einfach total gern Jugendarbeit“, sagte die 17-jährige Leonie Hafner. Antonia Spill stimmte ihr zu und erzählte: „Wir sind nach der Erstkommunion in die KJG gekommen und dabeigeblieben, weil wir gemeinsam Spaß haben.“ In ihrer Gruppe waren sie damals 20 Mitglieder, von denen heute noch zehn dabei sind. „Heute kommen nach der Erstkommunion neun und davon bleiben ungefähr sechs“, rechnete Johanna Spill. Die 21-Jährige ist Pfarrleiterin, in der demokratisch gewählten Ämterstruktur vergleichbar mit einem Vorstand. In den Vereinsunterlagen hat sie gelesen, dass im Jahr 1999 die KJG Weißenau 75 Mitglieder hatte. Heute sind 50 angemeldet, aber nur die Hälfte davon ist noch aktiv.

Die Gruppenleiterinnen möchten die guten Erfahrungen, die sie selbst gemacht haben, weitergeben und ihre Fähigkeiten entfalten. Sie sind traurig, dass ihre Gruppen jetzt so klein sind. „Aber auch für die Gruppenkinder ist es schade. In größeren Gruppen kann man viel bessere Spiele machen, Schatzsuche zum Beispiel“, erklärte Antonia. „Drei sind zu wenig für eine Gruppe. Zurzeit haben wir eine Eins-zu-eins-Betreuung“, erzählte Leonie und lächelte tapfer. Eine Ursache für den Schwund ihrer Mitglieder sehen die Teamleiterinnen in den zahlreichen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und Bildung, die es heute gibt, und in der Ganztagsschule.

Die KJG Weißenau hat viel zu bieten, unter anderem schöne Räume und den Bezug zum Ort. „Alles ist da, auch einen Bastelraum und eine Küche haben wir“, sagte Johanna Spill. Bundesweit sind im Kinder- und Jugendverband der 1970 gegründeten KJG mehr als 80 000 Mitglieder im Alter von zehn bis 25 Jahren demokratisch organisiert. Sie können sich in Kursen für Gruppenleiter, Freizeit- und Seminarleiter weiterbilden. Die KJG Weißenau bietet regelmäßige Gruppenstunden, jährliche Zeltlager in den Sommerferien und Jugendgottesdienste. „Wir hoffen, dass sich für das Zeltlager im Camping Röhrenmoos bei Wangen, vom 6. bis 10. August, noch mehr anmelden“, sagte Teamleiterin Leonie Hafner. Das Leitungsteam aus den 15 Gruppenleitern ist jetzt nämlich dabei, das Ferienprojekt zu planen. Die meisten haben eine Ausbildung zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen absolviert. Beim vielfältigen Programm steht gemeinsam Spaß zu haben an erster Stelle. Ein in Hygiene geschultes Küchenteam sorgt für leckere Mahlzeiten. Auf einem Flyer haben die KjGlerinnen aufgelistet, was die Kinder ab der dritten Klasse mitbringen und nicht mitbringen sollen.