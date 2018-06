Jugendfußballer haben Erfolg

Maximale Ausbeute für die FV-Jugendmannschaften: Sowohl die A-Jugend (2:1 über Astoria Walldorf) als auch die B-Junioren (2:1 in Ergenzingen) und C-Junioren (1:0 gegen Walldorf) der Ravensburger gewannen ihre Spiele. Auch die Weingartener Nachwuchsfußballer blieben ungeschlagen, die A-Jugend spielte 1:1 gegen Rottenburg, die B-Junioren mussten sich in Neu-Ulm mit einem 2:2 zufriedengeben.

A-Junioren-Oberliga: FV Ravensburg – FC Astoria Walldorf 2:1 (0:1) – Tore: 0:1 Nicolas Wanitzeck (25., FE), 1:1, 2:1 Tim Lauenroth (52., 55.) – FV: Eckel, Fitz, Braun, Maucher, Abt, Müller (86. Flock) , Rief (46. Lauenroth), Weiß, Hornsby (78. Cohn), Ljubijankic (46. Birinci), Aggeler.

Der FV begann gut, scheiterte aber häufig am starken Walldorfer Torhüter. Die Gäste waren durch Konter immer wieder gefährlich. In Führung gingen sie durch einen Foulelfmeter – eine grenzwertige Entscheidung, aber Nicolas Wanitzeck besorgte die Pausenführung für Walldorf. Nach der Pause schlug die Stunde des eingewechselten Tim Lauenroth. Erst traf der Ravensburger mit einem strammen Schuss aus 25 Metern, drei Minuten später nutzte er nach einem hohen Ball die Abstimmungsprobleme der Gäste-Defensive und traf zum zweiten Mal, gleichzeitig der verdiente Endstand.

C-Junioren-Oberliga: FV Ravensburg – FC Astoria Walldorf 1:0 (0:0) – Tor: Fabian Selke (69.) – FV: Kashnjeti, van Beek, Agbodemegbe (49. Rosemeier), Rothenhäusler, Gierer, Kehrer, Rauscher (56. Selke), Mayer, Rauch, Votu, Stehle.

Die C-Junioren gewannen eine enge Partie gegen Astoria Walldorf. Beide Mannschaften traten absolut gleichwertig auf, gerade in der zweiten Halbzeit ergaben sich dadurch nur wenige Torchancen. Eine Minute vor dem Schlusspfiff nutzte Fabian Selke eine der wenigen Möglichkeiten zum 1:0-Siegtreffer.

A-Junioren-Verbandsstaffel: SV Weingarten – FC Rottenburg 1:1 (0:1) – Tore: 0:1 Luca Alfonzo (12., FE), 1:1 Can Ünal (87.) – SVW: Czogalla, Pfeiffer (65. Pfeiffer), Ünal, Margreiter, Schuler, Elezi, Zumbrunnen (56. Endres), Ungemach, Büchele (71. Müller), Wanner, Elshani.

Bereits in der zwölften Minute geriet Weingarten durch einen Foulelfmeter in Rückstand. Dieser hielt bis in die Schlussphase an, drei Minuten vor dem Ende glich Can Ünal doch noch aus und sicherte Weingarten so einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

B-Junioren-Verbandsstaffel: TuS Ergenzingen – FV Ravensburg 1:2 (1:2) – Tore: 0:1 Dean Lupfer (17., FE), 0:2 Kubilay Coskun (36.), 1:2 Panagiotis Karapidis (38.) – FV: Segbers, Huber, Hartmann, Brankovic (63. Xhemajli), Nagel, Hoffmann, Merk (52. Gündogdu), Lupfer (23. Montero Guerrero), Schnell, H. Schmid, Coskun (74. J. Schmid).

Die B-Jugend der Ravensburger kann doch noch gewinnen. In Ergenzingen machte Ravensburg schon in der ersten Halbzeit alles klar. Dean Lupfer erzielte das 1:0 per Foulelfmeter, Nikola Brankovic war im Strafraum gefoult worden. Eine starke Flanke von Jonathan Merk verwertete Kubilay Coskun nach einer halben Stunde zum 2:0. Durch einen groben Abwehrpatzer der Ravensburger kam Ergenzingen noch vor der Pause auf 1:2 heran. Doch Ravensburg blieb im zweiten Durchgang dominant und hätte die Führung ausbauen müssen. So blieb es beim knappen, aber hochverdienten 2:1-Erfolg.

TSV Neu-Ulm – SV Weingarten 2:2 (0:1) – Tore: 0:1 Jan Wohlert (20.), 1:1 Yannic Konstantinides (55.), 1:2 Nicolas Fink (72.), 2:2 Oktay Cumur (80.+1.) – SVW: Czogalla, Kiesel, Valtin, Endres, Afonso, Scheiter (77. Halder), Wohlert (61. Behne (80. Fischer)), Müller, Fink, Graf, Elshani (51. Knezevic).

Zweimal geführt und doch nicht gewonnen. So lief es für die B-Junioren des SV Weingarten beim TSV Neu-Ulm. Erst brachte Jan Wohlert Weingarten in Führung. Im zweiten Durchgang glich Yannic Konstantinides für die Gastgeber aus. Die erneute Führung erzielte kurz vor Schluss Nicolas Fink. Erst in der Nachspielzeit gelang Neu-Ulm der erneute Ausgleich, Oktay Cumer sorgte für die Punkteteilung. (kro)