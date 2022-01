Jugendfilmfestival „abgedreht“ im Hoftheater Baienfurt

„Sofort nach vorne schauen und die Zeit nutzen“, war die Devise der beiden Veranstalterinnen Heidi Heist und Veronika Baum, nachdem sie das „abgedreht“ Filmfestival vergangenen Oktober verschieben mussten. Am 6. Mai ist das „abgedreht“ Jugendfilmfestival jetzt zurück und bildet den Auftakt der Filmfestival-Saison. Das Festival und Preisverleihung finden im Mai im Hoftheater Baienfurt statt. „Abgedreht“ ist als außerschulische Bildungseinrichtung und freier Träger der Jugendhilfe anerkannt.

Der frühe Beginn soll es es Schulen erleichtern, mit Workshops am Festival teilzunehmen. Filmbildung gehöre auf den Lehrplan, meinen Heidi Heist und Veronika Baum. „Um nicht nur wehrloser Konsument von Filmen zu sein, hilft es ungemein, selbst mal einen Film zu drehen. Man versteht vieles besser und kann aus der Filmkunst auch fürs richtige Leben lernen“, heißt es in ihrer Ankündigung.

Als besondere Bildungsaufgabe sieht es der gemeinnützige Verein an, Medienkompetenz und das wache Konsumieren der Jugendlichen zu fördern. Das könne zum Beispiel durch Workshops in der Schule und den Dreh eines eigenen Filmes unterstützt werden. Für alle interessierten Lehrer, Jugendreferenten, Erzieher und Jugendlichen werde ein vierstündiger Workshop angeboten. Ziel sei es, dass jeder Teilnehmende am Ende mit einem eigenen einminütigen Clip nach Hause geht. Diese Clips könnten auch als Wettbewerbsbeitrag beim „abgedreht“ Filmfestival eingereicht werden.

Anstatt wie bisher nur ein Thema vorzugeben, stehen den jungen Filmern jetzt drei Themen zur Auswahl. Die Jury möchte, dass sich die Filmemacher selbst ausprobieren und Neues und Verrücktes wagen. Wer selbst einen Film drehen möchte, kann das bis zum 22. April tun. Die maximale Filmlänge sind laut Veranstalter acht Minuten. Teilnehmen können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen sechs und 24 Jahren.

Mehr Informationen finden Interessierte auf der Homepage des Filmfestivals „abgedreht“ unter www.abgedreht-filmfestival.de. Mit Fragen können sich Interessierte per E-Mail an info@abgedreht-filmfestival.de bei den Initiatorinnen Heidi Heist und Veronika Baum melden. Möglich ist es per Mail auch schon Karten für den 6. Mai zu reservieren.