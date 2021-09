Jüdisches Leben in Deutschland

Seit über 1700 Jahren leben Jüdinnen und Juden in Deutschland. Mit zahlreichen Veranstaltungen wird dieses besondere Festjahr bundesweit gefeiert.

Für die Städte Ravensburg und Weingarten ein wichtiger Anlass, dieses Ereignis auch in der Region zu würdigen.

In Kooperation mit engagierten Netzwerkpartnern ist hierfür eine Veranstaltungsreihe im Schussental entstanden, die jüdisches Leben und die gemeinsame Geschichte in allen Facetten durchleuchtet. Von den Klängen jüdischer Musik, Filmen und Vorträgen, hin zu Ausstellungen und dem Blick in die gemeinsame Geschichte, bietet das Programm auch Stadtführungen an, die zu Orten jüdischen Lebens vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert in Ravensburg führen.

Die vielfältige Veranstaltungsreihe wird unter anderem im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ gefördert. Die Städte Ravensburg und Weingarten beteiligen sich seit über fünf Jahren als kommunale Partnerschaften für Demokratie an der aktiven Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ und setzen sich für ein friedliches Miteinander, Vielfalt und Menschlichkeit ein.